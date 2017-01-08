taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6371
EURO
3,8316
ALTIN
137,17
PETR
56,8000

Denizli'de 2 ayrı evde yangın: 2 ölü

Merkezefendi ile Babadağ ilçelerinde meydana gelen iki ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 08.01.2017 - 22:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesinde, Nazmi Çimentepe'nin yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde sabah saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı sırada evde uyuduğu belirtilen 77 yaşındaki Nazmi Çimentepe yanarak hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 2 ayrı evde yangın: 2 ölü

80 YAŞINDAKİ KADIN DA YANARAK CAN VERDİ

Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'nde yine sabah saatlerine doğru tek katlı ahşap evde, yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı belirtilen 80 yaşındaki kadın Ümmü Cesur, evde ısınmak için yaktığı ocağa gece odun atarak uyuduğu belirtildi. Ocaktan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması üzerine çıkan yangında alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın Ümmü Cesur feci şekilde yanarak can verdi. Komşuların haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı kadının cesedi, çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumku morguna kaldırıldı.

Meydana gelen her iki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karda kışta da PKK'ya aman yok

Karda kışta da PKK'ya aman yok

187
İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul'da eğitime kar engeli

132
Gabar Dağı'nda PKK operasyonu

Gabar Dağı'nda PKK operasyonu

75
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın şahsiyeti seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın şahsiyeti seçildi

474
Kılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benim

Kılıçdaroğlu: Yenikapı'ya ihanet etmeyen tek lider benim

1072
Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı

Beşiktaş'a Antalya'da Eto'o hüsranı

80
Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı

Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM