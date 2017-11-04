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Denizli'de iki katlı evde patlama

Denizli'de iki katlı bir evde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

04.11.2017 - 08:35
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak'ta iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple bir patlama meydana geldi.

Denizli'de iki katlı evde patlama

Olay yerine itfaiye, 112 Sağlık, Emniyet ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen evin duvarları yıkıldı. Olayda yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilen 5 kişi, çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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