Denizli'de iki katlı evde patlama

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak'ta iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple bir patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye, 112 Sağlık, Emniyet ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen evin duvarları yıkıldı. Olayda yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilen 5 kişi, çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.