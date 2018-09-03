Denizli’de ‘İmar Barışı’ rakamları açıklandı

Denizli’de, ‘İmar Barışı’ kapsamında 42 bin 916 başvuru yapılırken, başvurulardan yapılan tahsilat tutarının ise 31 Ağustos itibari ile 48 milyon 340 TL olduğu belirtildi.

TAHSİL EDİLEN TUTAR DA BELLİ OLDU

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi.

Söz konusu yasanın 18 Mayıs ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak, “31 Ağustos itibari ile yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 36 bin 86, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 5 bin 87’dir. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı bin 740, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 3 olmak üzere toplam 42 bin 916 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar 48 bin 340 TL’dir.” ifadeleri kullanıldı.