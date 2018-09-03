taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.61875
Euro
7.6926
Altın
1201.14
Borsa
94180.96

Denizli’de ‘İmar Barışı’ rakamları açıklandı

İmar Barışı Denizli'de de ilgi gördü. Bugüne kadar Denizli'de 42 bin 916 başvuru gerçekleşti.

İHA | 03.09.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Emlak

fe

Denizli’de, ‘İmar Barışı’ kapsamında 42 bin 916 başvuru yapılırken, başvurulardan yapılan tahsilat tutarının ise 31 Ağustos itibari ile 48 milyon 340 TL olduğu belirtildi.

TAHSİL EDİLEN TUTAR DA BELLİ OLDU

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi.

Söz konusu yasanın 18 Mayıs ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak, “31 Ağustos itibari ile yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 36 bin 86, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 5 bin 87’dir. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı bin 740, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 3 olmak üzere toplam 42 bin 916 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar 48 bin 340 TL’dir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

214
Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

Rus askeri uzman S-400'ü anlattı

79
Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

99
Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu

Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu

57
Fetullahçı teröristler hesap veriyor

Fetullahçı teröristler hesap veriyor

23
Berat Albayrak: IMF'ye başvurma planımız yok

Berat Albayrak: IMF'ye başvurma planımız yok

187
3 PKK'lı teröristin öldürülme anı

3 PKK'lı teröristin öldürülme anı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM