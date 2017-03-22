Denizli'de işyerine silahlı saldırı

Denizli'de saat 19.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın üçüncü katındaki işyeri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın "Bu vatan sahipsiz değildir" diyerek ateş ettikten sonra kaçarken, şu anda dövmeci olarak faaliyet gösteren işyerinin tabelası isabet aldı.

Olayda yaralanan ve can kaybı olmazken, saldırıya uğrayan işyerinin bulunduğu büronun daha önceleri HDP'nin İl başkanlığı binası olarak kullanıldığı belirlendi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.







