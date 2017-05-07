Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi: 34 gözaltı

Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümlerinde izinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 34 kişiyi gözaltına aldı.

GRUP İZİNSİZ TOPLANDI

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, DevLis ve Emek Partisi üyelerinden oluşan grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı Candoğan Parkı'nda bir araya geldi.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptan dağılmasını istedi. Slogan atıp yapılan uyarılara aldırış etmeyen gruba, polis müdahale etti. Kalabalık dağılırken, 34 kişi gözaltına alındı.









