Ankara'daki davada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 57 şüpheliden 28'i tutuklandı, itirafçı olan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Hava Kuvvetleri mensubu 13 FETÖ'cü itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

akraba olan iki aile arasında yaşanan husumette kan döküldü.

15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için Kısıklı Millet Parkı'nda çadır kurup demokrasi nöbeti başlattı.

Ülkenin güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.

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Denizli'de Japon geline Türk düğünü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.