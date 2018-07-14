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Denizli'de Japon geline Türk düğünü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

AA | 14.07.2018 - 00:46..
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