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Denizli'de Japon geline Türk düğünü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.
AA | 14.07.2018 - 00:46..
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