Denizli'de kaçak et operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak et kesimi ve satışı yapıldığı belirtilen Korucuk Mahallesi'ndeki binada denetim gerçekleştirdi.

5 TON KAÇAK ET

İncelemede ruhsatsız kesim ve satış yapıldığı belirlenen iş yerinde 5 ton kaçak et bulundu. El konulan etler imha edildi, iş yeri mühürlendi.

VATANDAŞ İHBARLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli denetimlerin dışında vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirdiklerini söyledi.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerdeki hijyen koşullarına dikkat ettiklerini belirten Gürlesin, "Zabıtalarımız sürekli denetimlerde. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleriyle de iş birliği içindeyiz. İlçemizde halkın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.