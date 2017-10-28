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Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

Pamukkale Spor Oyunları'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar topuklu ayakkabı giyerek koştu.

28.10.2017 - 05:14
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Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'dan Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortejde protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla yürüdü.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

Demokrasi Meydanı'ndaki alışveriş merkezi önünde oluşturulan platformda, milli karateci Serap Özçelik, tiyatro sanatçısı Cem Yiğit Üzümoğlu, eski milli basketbolcu Tutku Açık ve eski milli atlet Halil Akkaş'ın katılımıyla panel düzenlendi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin güzelliğini sporla buluşturmak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatmak için organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

Oyunların 3 gün süreceğini ve 5 daldaki müsabakalar sonucu ödüllerin verileceğini kaydeden Gürlesin, "Ayrıca 9 ayrı branşta etkinlikler yapılacak. Biz bu etkinliğimizle her kesimin spor yapmasını sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu etkinliğimizi uluslararası hale getirmek. Gelecek yıllarda bu hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

KADINLAR TOPUKLULARLA KOŞTU

Kortej yürüyüşü ve panelin ardından Pamukkale Spor Oyunları kapsamında Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde, Topuklu Ayakkabılar Yarışması düzenlendi.

Kadınlar yarışma alanına getirilen topuklu ayakkabıları giydi, kayıt yaptırdı ve yarış başlangıç noktasına geçti.

Topuklu ayakkabı ile 50 metrelik parkurda yarışa katılan kadınlardan bazılarının yarışı tamamlayamadıkları görüldü.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

Yarışmada Ceren Kartan birinci, Şengül Soydan ikinci, Aslıhan Açıkgöz ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

Pamukkale Spor Oyunları'nın açılış etkinliklerine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Denizli'de kadınlar topuklu ayakkabılarla yarıştılar

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