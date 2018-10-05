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Denizli'de karaçam ormanında 6 farklı noktada yangın çıktı

Honaz ilçesindeki karaçam ormanında birbirine yakın 6 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA | 05.10.2018 - 17:35..
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Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında, 6 ayrı noktada birden alevler yükseldiği fark eden çevredekiler durumu Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

KASTEN ÇIKARILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 6 arazöz ve 20 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Birbirine yakın 6 farklı noktada kasten çıkarıldığı üzerinde durulan yangının bulunduğu bölgenin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Jandarmada yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de karaçam ormanında 6 farklı noktada yangın çıktı

Denizli'de karaçam ormanında 6 farklı noktada yangın çıktı

Denizli'de karaçam ormanında 6 farklı noktada yangın çıktı

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