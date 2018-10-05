Denizli'de karaçam ormanında 6 farklı noktada yangın çıktı

Honaz ilçesindeki karaçam ormanında birbirine yakın 6 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beşiktaş yönetimi, döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle aralık ayına kadar ödeme yapılamayacağını futbolculara ve teknik heyete bildirdi.

Marmaris'te, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turiste cerrahi müdahale yapılmasına izin verilmedi.

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Bedelli askerler yemin etti

Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak silah altına alınan 3 bin 700 asker yemin etti, terhis oldu.