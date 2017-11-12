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Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2017 - 02:08
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Alınan bilgiye göre, Gülistan Caddesi'nden Bereketler Mahallesi yönüne giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobil, 3081. Sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta Ertan Tara'nın (44) kullandığı 20 ET 213 plakalı otomobille çarpıştı.

Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

BIR ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Mehmet Yıldız yönetimindeki otomobil, elektrik direğine çarparak hurdaya dönerken, Ertan Tara'nın kullandığı araç, yoldan çıktıktan sonra tarlada durabildi.

Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada şoförlerin yanı sıra Baran Yıldız (15), Halis Boran Yıldız (13), Ahmet, Birgül ve Fatmana Yıldız, Ertan Tara'nın kullandığı araçta bulunan Süheyla Tara (40), Berra Tara (14), Betül Tara (8) ve Mustafa Yasin Tara (6) yaralandı.

Çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Baran Yıldız, Servergazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mehmet Yıldız'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi.

Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

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