Denizli'de kaza: 1 ölü 10 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Alınan bilgiye göre, Gülistan Caddesi'nden Bereketler Mahallesi yönüne giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 DH 864 plakalı otomobil, 3081. Sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta Ertan Tara'nın (44) kullandığı 20 ET 213 plakalı otomobille çarpıştı.
BIR ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Mehmet Yıldız yönetimindeki otomobil, elektrik direğine çarparak hurdaya dönerken, Ertan Tara'nın kullandığı araç, yoldan çıktıktan sonra tarlada durabildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada şoförlerin yanı sıra Baran Yıldız (15), Halis Boran Yıldız (13), Ahmet, Birgül ve Fatmana Yıldız, Ertan Tara'nın kullandığı araçta bulunan Süheyla Tara (40), Berra Tara (14), Betül Tara (8) ve Mustafa Yasin Tara (6) yaralandı.
Çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Baran Yıldız, Servergazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mehmet Yıldız'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi.