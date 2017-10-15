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Denizli'de kaza: 7 yaralı

Denizli'de farklı iki yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu 7 kşi yaralandı.

15.10.2017 - 08:22
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Denizli'nin Buldan İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Kayran mevkiinde meydana geldi.

Denizli'de kaza: 7 yaralı

Osman Güler yönetimindeki 06 FHT 90 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aydın Balcı yönetimindeki 20 RP 919 plakalı otomobille çarpıştı.

Denizli'de kaza: 7 yaralı

Kazada, sürücüler Balcı ve Güler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen abulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, sürücüler Aydın Balcı ile Osman Güler'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Denizli'de kaza: 7 yaralı

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