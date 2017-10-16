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Denizli'de kızının düğününe giden baba kaza geçirdi

İzmir'den düğün için Denizli'ye giden minibüsün devrilmesi sonucu, gelinin babası hayatını kaybetti, kazada 5 kişi de yaralandı.

16.10.2017 - 07:07
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İzmir'den, Yıldırım Çoban ile Semra Çoban'ın Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki düğününe gidenleri taşıyan Murat Akmaz idaresindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

GELİNİN BABASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, dün nikahı kıyılan gelin Semra Çoban'ın babası Mahmut Özkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Talihsiz adamın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Sürücü Akmaz ile yolculardan Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kızının düğününe giden baba kaza geçirdi


Denizli'de kızının düğününe giden baba kaza geçirdi

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