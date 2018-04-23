Denizli’de mart ayı konut satışları azaldı

Denizli’de konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında azalarak bin 413 oldu. Bu satışların 761’i ilk satış, 652’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUTLAR AZALDI

Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 oranında azalış göstererek 493 oldu. 493 ipotekli satışın 231’i ilk satış, 262’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 32 bin 786 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi.

Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 29,6 olurken bu oran Denizli için yüzde 34,9 olarak gerçekleşti. Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında artış göstererek 920 oldu.

Bu satışların 530’u ilk satış, 390’ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 78 bin 119 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.