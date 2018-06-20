Denizli’de mayıs ayında bin 679 konut satıldı

TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’de konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında artarak bin 679 oldu.

SATIŞLARIN 898'İ İLK SATIŞ OLARAK KAYDEDİLDİ

Bu satışların 898’i ilk satış, 781’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 oranında artış göstererek 600 oldu. 600 ipotekli satışın 327’si ilk satış, 273’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 oranında artış göstererek bin 79 oldu. Bu satışların 571’i ilk satış, 508’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.