taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.122
USD
4,0456
EURO
4,9930
ALTIN
174,72
PETR
73,8800

Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 9 yaralı

Denizli'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

İHA | 20.04.2018 - 05:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Acıpayam'da Kamil Alkan'ın kullandığı minibüs ile Ahmet Özırmak'ın otomobili kavşakta çarpıştı. Otomobil sürücüsü Özırmak ile kullandığı otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 9 yaralı

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile otobüsteki Kamil Alkan, Nevriye T., Halil Ö., Emine E., Hasan A., Fatma Ç., ve Nevret D., yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulansla ile hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ve Nurten Akkuş hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 9 yaralı


İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazaya karışan servis otobüsünün gece vardiyasına girecek bir süt firmasının işçilerini taşıdığı öğrenildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma olayla ilgili servis otobüsünde bulunan 50’ye yakın işçinin ifadesine başvuracak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kartal'da çıkan yangında 1. kattan atlayan kişi yaralandı
İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir apartmanda bulunan kitapevinde yangın çıktı. Meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı.
Suç örgütü lideri İranlı Zindaşti ve 2 polis tutuklandı
Organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 5 elemanı tutuklandı.
Ankara'da 10 araçlık kaza: 7 kişi yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Adana'da ahır yandı; hayvanlar kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan yangın bir evin ahır bölümüne sıçradı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

74
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

112
Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

133
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

122
Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

Prof.Dr. Yunus Aydın: Şenol hocanın hayati tehlikesi yok

76
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

41
Nauert Türkiye'deki erken seçim hakkında da konuştu

Nauert Türkiye'deki erken seçim hakkında da konuştu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM