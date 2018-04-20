Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 9 yaralı

Acıpayam'da Kamil Alkan'ın kullandığı minibüs ile Ahmet Özırmak'ın otomobili kavşakta çarpıştı. Otomobil sürücüsü Özırmak ile kullandığı otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile otobüsteki Kamil Alkan, Nevriye T., Halil Ö., Emine E., Hasan A., Fatma Ç., ve Nevret D., yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulansla ile hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ve Nurten Akkuş hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazaya karışan servis otobüsünün gece vardiyasına girecek bir süt firmasının işçilerini taşıdığı öğrenildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma olayla ilgili servis otobüsünde bulunan 50’ye yakın işçinin ifadesine başvuracak.