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Denizli'de öğrenci servisi devrildi: 24 yaralı

Pamukkale ilçesinde öğrenci taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23’ü öğrenci 24 kişi yaralandı.

İHA | 05.12.2017 - 11:30..
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Denizli merkezden Cankurtaran’da bulunan bir koleje öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ VE 23 ÖĞRENCİ YARALI

Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü ve 23 lise öğrencisi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan sürücü ve 9 öğrenci ambulansla çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: 24 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri yolda önlem aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: 24 yaralı

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