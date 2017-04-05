Denizli'de öğrencilere bisiklet hediye edildi

Akkonak Dr. Samim Gök Stadyumu'nda ilçedeki 6 okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtılması için tören düzenlendi.

Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, proje kapsamında iki yılda 5'er bin bisiklet dağıttıklarını belirtip, "Bugünkü törende sadece beşinci sınıf öğrencilerine bin bisiklet hediye edeceğiz. Projemizde bu yıl bazı farklılıklarımız var. Geçen iki yılda 5'er bin bisiklet dağıtmıştık. Ancak bu yıl Merkezefendi sınırları içerisinde beşinci sınıfta 6 bin 500 öğrencimiz okuduğu için bunların tamamına bisiklet hediye etmiş olacağız. Mayıs ayının sonuna kadar bisiklet hediyelerimizi tamamlamış olacağız." dedi.

ÖĞRETMENLERE DE BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

Başkan Subaşıoğlu, bu yıl içinde Merkezefendi'de görev yapan 4 bin 500 öğretmene de bisiklet verileceğini kaydetti. Sporun ve eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Subaşıoğlu, "Çocuklarımızın aktif bir şekilde spor yapabilmeleri için bugüne kadar birçok projeye imza attık. 'Merkezefendi, bir bisiklet ilçesi olacak' demiştik. Ama bunu sadece bisiklet dağıtarak yapmadık. Yaklaşık 7.5 kilometrelik bisiklet parkurunu da ilçemize kazandırmış olduk. Bugün burada altı ortaokulumuza beşinci sınıfta okuyan çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Onun için toplandık. Ben çocuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an bu sahada Türkiye Cumhuriyeti Devleti haritasını bisikletleriyle oluşturdular. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Karaman Ortaokulu, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulu, Turgay Mersinli Ortaokulu öğrencilerine bisikletleri hediye edildi.

Törende, öğrenciler, hediye edilen bisikletlerle içerisinde ay-yıldız bulunan Türkiye Haritası oluşturdu.





