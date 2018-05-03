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Denizli'de okul bahçesinde köpek dövüşü yakalandı

Denizli'de bir ilkokulun bahçesinde köpek dövüştüren gençlerin görüntüsünü çeken kişi, emniyete şikayette bulundu.

İHA | 03.05.2018 - 04:50..
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Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir ilkokul bahçesinde bir grup gencin köpek dövüşü yaptırması kayıt altına alındı. Olayı görüntüleyen kişi, polise şikayette bulundu.

Denizli'de okul bahçesinde köpek dövüşü yakalandı


EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Çivril Yukarı Mahallede bulunan Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Pitbull cinsi köpeklerini dövüştüren üç genç, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Okul saati dışında okul bahçesine getirdikleri köpeklerini sırayla dövüştüren gençler bir taraftan da köpek dövüşünü cep telefonuyla kaydetti.

Olayın dönem dönem yaşandığına dikkat çeken ve durumu 155 Polis imdat ihbar hattına bildiren mahalle sakinleri, "Havaların ısınmasıyla birkaç gündür okulun bahçesine bazı gençler geliyor. Yasak olmasına rağmen hepsinde dövüş yapan Pitbul cinsi köpekler oluyor. Bahçede sırayla köpekleri dövüştürüyorlar. Bir kişi de dövüşen köpekleri telefon ile videoya çekiyor. Çocuklarımız köpek geldi mi okul bahçesine giremiyor. Polise bildirdik. İnşallah köpeklere bunu yapanlar bulunur biz de korkmadan çocuklarımızı sokağa çıkarabiliriz" dedi.

Denizli'de okul bahçesinde köpek dövüşü yakalandı

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