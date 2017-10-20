Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

Denizli Pamukkale'de Fevzi Kurcan'ın (26) kullandığı 20 BZ 378 plakalı otomobil, Deliktaş Mahallesi Şehit Er Yılmaz Zeren sokakta yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 2 metre derinlikteki temel kazısına devrildi.
2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
Ters dönen otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan sürücü Kurcan ile yanında ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.