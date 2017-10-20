taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.633
USD
3,6734
EURO
4,3316
ALTIN
151,46
PETR
57,5200

Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

Pamukkale'de inşaatın temel kazısına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

20.10.2017 - 18:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Denizli Pamukkale'de Fevzi Kurcan'ın (26) kullandığı 20 BZ 378 plakalı otomobil, Deliktaş Mahallesi Şehit Er Yılmaz Zeren sokakta yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 2 metre derinlikteki temel kazısına devrildi.

2 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Ters dönen otomobildeki 3 kişi sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.

Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan sürücü Kurcan ile yanında ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

Denizli'de otomobil inşaat temeline yuvarlandı

İlginizi Çekebilir
Nevşehir'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de’de köy yolunda önündeki traktöre çarpıp devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli Birlikspor'un futbolcusu hayatını kaybetti
Kocaeli Birlikspor'un U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Harun Ezer, trafik kazasında vefat etti.
TEM'de sis tehlikesi
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle özellikle TEM'de görüş mesafesinin oldukça düştüğü belirtildi.
Şanlıurfa'da devrilen araçtaki 9 aylık bebek vefat etti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halinde otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Gerçekleşen kazada 9 aylık Musa bebek öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

552
İstifası beklenen Recep Altepe: Görevimin başındayım

İstifası beklenen Recep Altepe: Görevimin başındayım

472
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

166
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

96
Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

123
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

48
Rus Paris Hilton'un Putin'e rakip olduğu an

Rus Paris Hilton'un Putin'e rakip olduğu an

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM