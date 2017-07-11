Denizli'de otomobil mezarlık duvarına çarptı: 1 ölü

Dün Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kuşçu, kullandığı 32 LD 706 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, Kayıhan Mezarlığı'nın duvarına çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada sürücü Hüseyin Kuşçu ve yanında bulunan Ali Akçay (23), otomobilde sıkışıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları, yarım saatlik çaba sonucu sıkıştığı yerden kurtardı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralı, tedaviye alındı. Yaralılardan Akçay, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.









