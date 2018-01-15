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Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA | 15.01.2018 - 02:45..
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Pazar akşamı saat 20:00 sularında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi.

Otomobilde sıkışan yaralılardan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılar yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ile birlikte  ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı


Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı


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