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Denizli'de otomobille çevik kuvvet minibüsü çarpıştı

Denizli'de, çevik kuvvet minibüsün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si polis 9 kişi yaralandı.

31.03.2017 - 10:44
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Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Denizli Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ait otomobil ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisleri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada polislerin bulunduğu minibüs devrildi. 7'si polis 9 kişi yaralandı.

BİR POLİSİN DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bir polisin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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