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Denizli'de PKK operasyonu: 1 tutuklama

Denizli'de sosyal medyadan PKK propagandası yapan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

20.02.2017 - 17:16
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütttüğü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 15 Şubat'ta operasyon düzenledi.

8 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen Ö.Ç., M.L.Y., D.S., H.D., N.E., O.Ç., R.A. ve C.B. gözaltına alındı. Aralarında eski HDP il başkanları ve yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi, polisteki işlemleriin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP'li eski yöneticilerden M.L.Y. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de PKK operasyonu: 1 tutuklama

Denizli'de PKK operasyonu: 1 tutuklama

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