Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı.

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.