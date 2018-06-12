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Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

DHA | 12.06.2018 - 00:04..
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Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı.

Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.         

Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

Denizli'de sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu

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