Denizli'de sel suları yılanları kent merkezine taşıdı

Geçen ay Denizli kent merkezinde bölgesel aşırı yağışlar etkili oldu. Bazı yağışlar nedeniyle dere ve çaylar taştı, sele dönüştü.

YILANLAR, SEL SULARIYLA KENT MERKEZİNE SÜRÜKLENDİ

Bu yağışlar da ormanlık ve dağlık alanlarda sele dönüşen yağışlar nedeniyle daha önceden yuvalarından çıkan yılanlar da suya kapılıp, kent merkezine kadar sürüklendi.

SON 20 GÜNDE 3 YILAN İHBARI YAPILDI

Sele kapılıp, sürüklenen yılanlar kent merkezinde evlerde, bahçelerde, otomobillerin kaputlarının içinde, hatta işyerlerinin duvarlarında bile çıkmaya başladı. Son 20 günde, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 35 yılan ihbarı yapıldı.

YAKALANAN YILANLAR DOĞAYA BIRAKILDI

Yılanların bulunduğu olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, evlerin içine, otomobillerin kaputlarının altına, hatta işyerlerinin duvarlarına kadar giren yılanları özel aparatlarla alıp, tekrar doğaya bıraktı. Bulunan yılanların içinde 2 metreye kadar ulaştığı, zehirli olanların da bulunduğu, engerek, kaya yılanı, bozyörük gibi türlerinde bulunup doğaya bırakıldığı belirtildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, yılan gören vatandaşların hemen ihbarda bulunmalarını istenirken, bazı yılanların zehirli olabilecekleri, bunlara dokunulmaması itfaiyeden yardım istenmesi gerektiği ifade edildi.