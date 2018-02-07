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Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Denizli'de daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 07.02.2018 - 02:17..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışma, silahlı çatışmaya döndü. Henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişilik gruptan biri yanındaki tabancayla, husumetli olduğu ileri sürülen, Nejdet D., ve İsmail Ü.’ye kurşun sıktı.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

İKİ KİŞİ BACAKLARINDAN VURULDU

Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler yanlarındaki araçla olay yerinden kaçarken, Nejdet D. ve İsmail Ü, bacaklarından yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Nejdet D., ve İsmail Ü.’yü ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralılara ait araçta ve çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri, daha sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı VİDEO


Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı


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