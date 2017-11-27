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Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aracının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AA | 27.11.2017 - 09:11..
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Yenişehir Mahallesindeki bir marketin otoparkında Hüseyin Kayrak (49) hafif ticari aracının yanında kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda saçma isabet eden Kayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA
Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü

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