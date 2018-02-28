Denizli'de sınıf öğretmenine tacizden tutuklama

Pamukkale’de bir ilkokulda okulda öğrenim gören bazı öğrencilerin velileri önceki hafta okula giderek sınıf öğretmeni F.A.’nın (53) çocuklarını elle taciz ettiklerini söyledi. Şikayetler üzerine okul idaresi durumu, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte polise bildirdi.
MAĞDUR ÖĞRENCİLERİN İFADESİ ALINDI
Olayla ilgili başlatan soruşturma kapsamında polis, taciz edildiği iddia edilen 9 kız öğrencinin pedagog ve psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Öğrenciler ifadelerinde öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi.
ZANLI CEZAEVİNDE
İddiaları reddeden öğretmen F.A., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.