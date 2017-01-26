Denizli'de sis ve kar sürücüleri zorladı

Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalırken ilerlemekte güçlük çekti.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Denizli- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi halindeki kar yağışı etkili oldu. Cankurtaran Mevkii'nde ve Tavas- Serinhisar yolu arasında, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda küçük çaplı kazalar oldu. Trafik ekipleri tarafından bölgede denetimler sürerken, oluşturulan kontrol noktalarında sürücüler dikkatli olunması konusunda uyarıldı.













