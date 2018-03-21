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Denizli’de şubat ayında bin 268 konut el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2018 Şubat ayında Denizli’de bin 268 konutun satış sonucu el değiştirdiği belirtildi.

İHA | 21.03.2018 - 15:26..
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Konu ile ilgili TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, kentte 2018 Şubat ayında 674 ilk satış, 594 ikinci el satış olmak üzere toplamda bin 268 konut satışı gerçekleşti.

27 BİN KONUT İPOTEKLİ EL DEĞİŞTİRDİ

Denizli’de 219 ilk satış, 224 ikinci el satış olmak üzere 443 konut ipotekli satış sonucunda satılırken, aynı dönemde Türkiye genelinde ise 27 bin 916 konutun ipotekli satış sonucunda el değiştirdiği ifade edildi.

Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 29,1 olurken bu oran Denizli’de yüzde 34,9 olarak gerçekleşti. Kentte ayrıca 455 ilk satış, 370 ikinci el satış olmak üzere toplam 825 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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