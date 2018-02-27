Denizli'de tacizci bakkala 15 yıl hapis cezası

Denizli'nin Çal ilçesinde ​bakkal dükkanı işleten Halil Ablan, 2015 yılının Ağustos ayında alışverişe gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

"BORÇLARINI ÖDEMEMEK İÇİN İFTİRA ATTILAR"

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Halil Ablan hakkında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil Ablan, şikayetçi olan iki kız çocuğunun ailelerinin, bakkaldan yaptıkları alışveriş karşılığında kendisine borcu olduğunu, ödememek için iftira attıklarını savundu.

ÇÖPTEN ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Bakkal Abaln'ın iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılaması sürerken, 2016 yılının Aralık ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayan Mehmet Türkan, çöp konteynerini karıştırırken, içinde hard disk ve flash bellekler olan poşet buldu.

Poşeti alan Türkan, eve gittiğinde merak ederek açtı. Hard diskleri bilgisayara bağlayarak izleyen Türkan, gördükleri karşısında şoke oldu. Çok sayıda çocuğa cinsel istismar görüntülerini bulan Türkan, polise gitti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Yapılan araştırmada görüntülerin Çal ilçesi Denizler Mahallesi'ndeki bakkal Halil Ablan'a ait olduğu belirlendi. Hard diskler ve flash bellekler incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

Görüntülerde yer alan ve cinsel tacize uğrayan çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yetişkin ve yaşlı kadınların da bulunduğu kaydedildi.

15 YIL CEZA ALDI

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bakkal dükkanında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yangılandığı davada, Halil Ablan'a toplam 15 yıl hapis cezası verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çöpten çıkan cinsel istismar görüntüleriyle ilgili de Ablan hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntülerdeki, cinsel istismara uğrayan çocukların tespit edilip, ifadelerinin alınmasının ardından, Halil Ablan hakkında yeni bir dava açılabileceği kaydedildi.