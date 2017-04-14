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Denizli'de tarla anlaşmazlığı kanlı bitti

Baklan ilçesinde tarla yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

14.04.2017 - 06:54
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Dağal Mahallesi'nde bulunan tarlayı ağabeyinden 5 yıllığına kiralayan Salih D. tarlayı sürmek istedi.

Tarlada karşılaştığı Cafer Kayhan ise Salih D'ye söz konusu tarlanın sürülmesi için Salih D'nin ağabeyi tarafından kendisine verildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Kayhan ile Salih D. arasında tartışma çıktı.

Kayhan'a ait kamyonette devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Salih D. yanında getirdiği av tüfeği ile Kayhan'a ateş etti. Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayhan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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