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Denizli'de tır su kanalına devrildi

Denizli'de, dorsesi yağmur suyu tahliye kanalına devrilen tırın sürücüsü, havada asılı haldeki ön kısmında mahsur kaldı.

AA | 13.01.2018 - 21:18..
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Serdal Erden (40) yönetimindeki 19 LB 280 plakalı kum yüklü tır, Çamlık Mahallesi'nden Yenişehir istikametine gittiği sırada Ali Aygören Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, tırın adeta "şaha kalkmış" "kupa" tabir edilen ön kısmında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Denizli'de tır su kanalına devrildi

TIR ŞAHA KALKTI

Hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre tek yönlü trafiğe kapatılırken, yoldan geçen sürücüler de havada asılı duran tırın fotoğrafını çekti.

Denizli'de tır su kanalına devrildi

Denizli'de tır su kanalına devrildi

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