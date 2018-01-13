Denizli'de tır su kanalına devrildi

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Ara Güler'den Erdoğan'a övgü

Usta foto muhabiri Ara Güler, kendisi için düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili görüşlerini açıkladı: Kaç tane cumhurbaşkanı geçti bizden, bir tanesi de onun gibi kafa tutmadı.