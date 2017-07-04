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Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04.07.2017 - 03:14
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Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama

Denizli-Aydın karayolunda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir tırla yakıt tankeri çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı.

YOLDAN GEÇEN 4 ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.

Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama

"BURASI SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ DURUMDA"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de dün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.

Denizli'de tırla çarpışan tankerde patlama

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