Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

İsrail'de askeri hazırlık okuluna ait bir otobüsün devrilmesinin ardından sele kapılan 9 öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından THY'ye tebrik

Türk Hava Yollarını, Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik eden ABD Dışişleri Bakanlığı "İş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.