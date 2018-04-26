taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.015
USD
4,0625
EURO
4,9200
ALTIN
172,07
PETR
74,7300

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA | 26.04.2018 - 22:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Acıpayam'dan Gölcük Mahallesi istikametine giden 35 yaşındaki Salih Derin idaresindeki 09 YM 756 plakalı otomobil, Pınaryazı Mahallesi yakınlarında refüj ve ağaçlara çarptı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'dan Denizli yönüne giden Selman Özboğacı'nın kullandığı 35 KH 0896 plakalı otomobil, Yumrutaşmevkisinde, karşı yönden gelen Ali Kornak yönetimindeki 32 AN 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile 35 KH 0896 plakalı araçtaki Esra ve Sara Özboğacı otomobilde sıkıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmirli iş adamı karısı ve çocukları tarafından öldürüldü
İzmir'de ormanlık alanda yanmış cesedi bulunan iş insanı Murat Öğüt'ün cinayeti 24 saat geçmeden çözüldü.
Adana'da 2 yaşındaki çocuk sokakta gezerken bulundu
Adana'da ailesinden habersiz sokağa çıkan 2 yaşındaki çocuk, bir kişinin fark etmesi sonucu polisler tarafından yakınlarına teslim edildi.
Adana'da darp edilmiş bir genç bulundu
Adana'da bir apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 25 yaralı
İzmir'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

474
Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

107
Rusya Ermenistan'da da kaybetti

Rusya Ermenistan'da da kaybetti

39
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

316
İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

230
Akşener ve Karamollaoğlu yeniden bir araya geldi

Akşener ve Karamollaoğlu yeniden bir araya geldi

215
Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar

Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar

534
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM