Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUK DA VAR

Eldenizli Mahallesi'nden Irlıganlı yönüne seyreden İbrahim Alparslan yönetimindeki 09 ZC 655 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta, Namık Aydoğmuş idaresindeki 20 BD 984 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile İbrahim Alparslan'ın eşi Arzu ve çocuğu Eymen Alparslan ile diğer araçta bulunan Aydın Aydoğmuş ve Yunus Fışkın yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Otomobilde sıkışan Arzu Alparslan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ambulansla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.