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Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

Denizli'de bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

AA | 25.09.2018 - 22:18..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUK DA VAR

Eldenizli Mahallesi'nden Irlıganlı yönüne seyreden İbrahim Alparslan yönetimindeki 09 ZC 655 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta, Namık Aydoğmuş idaresindeki 20 BD 984 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile İbrahim Alparslan'ın eşi Arzu ve çocuğu Eymen Alparslan ile diğer araçta bulunan Aydın Aydoğmuş ve Yunus Fışkın yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Otomobilde sıkışan Arzu Alparslan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ambulansla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

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