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Denizli'de trafik lambasına yerleştirilen EYP imha edildi

Denizli'de trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA | 03.03.2018 - 01:25..
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Denizli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasına EYP yerleştirilmiş. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Denizli'de trafik lambasına yerleştirilen EYP imha edildi

BELEDİYE EKİPLERİ FARK ETTİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün saat 20.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun kesiştiği kavşakta ışık düzenlemesi yaparken, bir trafik lambası içine yerleştirilen bomba düzeneğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddenin etrafında geniş bir bölümü trafik ve yaya akışına kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Denizli'de trafik lambasına yerleştirilen EYP imha edildi


FÜNYE İLE PATLATILDI

Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları trafik lambasındaki elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı bomba düzeneğini fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama büyük bir gürültüye neden olurken çevredeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Patlama esnasında trafik lambası da parçalandı. Kontrollü patlatmanın ardından polis bomba düzeneğinin parçalarını incelemek üzere topladı.

Olay yerine getirilen bomba arama köpeği de çevrede başka patlayıcılar olması ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Bomba düzeneğinin ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiği başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

Denizli'de trafik lambasına yerleştirilen EYP imha edildi


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