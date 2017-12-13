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Denizli'de traktör yatak odasına daldı

Kontrolden çıkan traktörün daldığı evde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

İHA | 13.12.2017 - 13:50..
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Denizli'de 20 AY 820 plakalı traktörüyle seyir halinde bulunan Orhan Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Römorku da çıkan traktör, yoldan çıkarak TOKİ konutlarının zemin katında Kamuran Gökçe’ye ait daireye girdi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALI

Duvara çarpmadan önce traktörden atlayan sürücü Yıldız, hafif yaralandı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVDE KİMSE YOKTU

Kaza sırasında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Duvar yıkılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de traktör yatak odasına daldı

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