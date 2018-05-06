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Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi

Antalya'dan Pamukkale'ye giden turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 17 kişi yaralandı.

İHA | 06.05.2018 - 14:03..
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Antalya’nın Kemer ilçesinden aldığı çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turisti Pamukkale’ye götüren Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

17 YARALI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkartılan turistlerden yaralanan 15 turist ve 2 rehber, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıyapam, Serinhisar ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı.

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi

ANTALYA'YA GERİ GÖNDERDİLER

Kazadan yara almadan kurtulan 15 turist ile 2 rehber, Antalya’ya gönderildi. Kaza nedeniyle jandarmanın önlem aldığı karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüsün çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi

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