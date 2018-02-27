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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

300 jandarmanın katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA | 27.02.2018 - 20:13..
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Bozkurt, Çardak, Honaz ilçeleri ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

24 ADRESE BASKIN

'Torbacı' olarak bilinen ve okulların önünde de uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler, tek tek tespit edildi. Ardından da bugün şafak vakti 300 jandarmanın katılımıyla söz konusu ilçelerdekilerle birlikte toplam 24 ayrı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

ARAMADA BULUNANLAR

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, uyarıya rağmen açılmayan kapıları koçbaşıyla kırarak evlere girdi. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği 'Evlat' ile birlikte, şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

23 GÖZALTI

Bir bölümü uyuşturucu kullandığı da belirlenen 2'si kadın 23 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli, kan ve idrar örnekleri alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

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