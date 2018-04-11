Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 15 Mayıs Mahallesi'ndeki apartlara operasyon düzenledi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Aramalarda, yastık içerisine gizlenmiş bin 690 adet uyuşturucu hap, 323 gram metamfetamin,12 gram eroin ile 8 gram maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.