Denizli'de kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki A.G. ile 18 yaşındaki İ.N., yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş’in kendilerine yan baktığı gerekçesiyle yanına gitti.

"NİYE YAN BAKTIN"

A.G. ile İ.S., Memiş’e "Niye yan baktın?" demesinin ardından sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, uzayarak kavgaya dönüştü.

Denizli'de yan bakma kavgasında kan aktı VİDEO

AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında, A.G. yanında taşıdığı bıçağı bir anda çıkararak, Memiş’in karnına saplayarak yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığılırken, A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDI

Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalenin ardından Memiş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin yoğun çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.