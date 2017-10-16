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Denizli'de yanan ahırdaki 5 inek telef oldu

Çameli ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi.

16.10.2017 - 12:01
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Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Galip Yılmaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYEDEN ANINDA MÜDAHALE

Komşuların ahırdan çıkan dumanları görerek itfaiyeyi araması üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ahırdaki yangın, yakınındaki ormanlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Denizli'de yanan ahırdaki 5 inek telef oldu

5 İNEK TELEF OLDU

Yangında ahırda bulunan 5 inek telef oldu. Ayrıca ahırdaki saman balyaları da tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de yanan ahırdaki 5 inek telef oldu

Denizli'de yanan ahırdaki 5 inek telef oldu

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