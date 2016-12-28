Denizli'de yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Çivril ilçesinden Denizli merkeze yolcu taşıyan Ali Kavas (47) idaresindeki 20 L 2251 plakalı minibüs, Yokuşbaşı Mahallesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki toprak yığınına çarpan minibüs, yolun sol tarafına geçerek bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı, ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada minibüs sürücüsü Kavas ile yolcular Ayşe Abalı, Aykut Hayta, Muhittin Solak, Celal Avcı, Hatice Yılmaz, Mehmet Ali Yaka, Fahrettin Küçükkaptan, Gülnur Nergiz Abalı, Abey Abalı, Burcu Kocaboğan, Cennet Küçük, Mustafa Gediz, Fatma Tort, Betül Özkan ve Duygu Akça yaralandı. Yaralılar, Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Duygu Akça'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ulaşım bir süre Denizli-Çivril karayolunda tek şeritten sağlandı.

Kaza nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.