taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6499
EURO
5,4250
ALTIN
193,43
PETR
76,6100

Denizli'de zehirlenen 60 asker taburcu oldu

Denizli'de gıda zehirlenmesi yaşayan 62 askerin 60'ı tedavilerinin ardından bölüklerine gönderildi.

İHA | 03.06.2018 - 23:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cumartesi günü Denizli Tugay Komutanlığı'nda yedikleri yemekten dolayı 62 asker gıda zehirlenmesi yaşadı. Tedavilerin ardından taburcular olurken, 2 askerin tedavisi devam ediyor.

Denizli'de zehirlenen 60 asker taburcu oldu


26 ASKER HASTANELİK OLDU

62’si öğlen karavanasında çıkan yemekten yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile tugay revirine başvurmuş, askerlerin yapılan kontrollerinde zehirlendikleri tespit edilmişti.

Ardından askerlerden 26 tanesi belli zaman aralıkları ile gün içerisinde Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, 36’sı ise tugay revirinde müşahede altına alınmışlardı.

Askerlerin 60’ı tedavilerinin ardından bugün akşam saatlerinde taburcu oldu. 2 askerin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Denizli'de zehirlenen 60 asker taburcu oldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

9
Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

0
Çağla İtalya'da şampiyon oldu

Çağla İtalya'da şampiyon oldu

0
Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

0
Konya'da tartışma çıktı, kardeşini öldürdü

Konya'da tartışma çıktı, kardeşini öldürdü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94