Denizli'de zincirleme trafik kazası: 25 yaralı

Olay, saat 17.30 civarlarında Denizli-Antalya Karayolu Kelleci Kardeşler Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE ÇARPTI

Yusuf G. hakimiyetindeki ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan T. (35) idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Daha sonra arkadan gelen Acıpayam ilçesinde Denizli'ye taşıma sistemi ile öğrenci taşıyan Dinçer Y. (47) idaresindeki araç, hafif ticari araca çarparak durdu.

YARALILARIN 17'Sİ ÖĞRENCİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada 17'si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı. Öğrenci servisi sürücüsü Dinçer Y. araç içinde sıkıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Dinçer Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından uzun bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay nedeniyle Antalya Karayolunun Denizli istikameti yaklaşık iki buçuk saat kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.