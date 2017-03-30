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Denizli'deki cinayetin sırrı çözüldü

51 yaşında Mustafa Ilçak'ın, taciz ettiği bir kadın ve iki yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

30.03.2017 - 08:27
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarındaki 48 NT 338 plakalı hafif ticari aracın bagajında bulunan ve dövülüp ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlenen 51 yaşında Mustafa Ilçak'ın, taciz ettiği bir kadın ve iki yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

KADINI TACİZ EDİYORDU

Ilçak'ın, B.G. isimli kadını sosyal medya hesabı üzerinden ve telefonla sürekli taciz ettiğini, B.G.'nin de taciz nedeniyle savcılığa Ilçak hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Denizli'deki cinayetin sırrı çözüldü

AKRABALARIYLA TUZAK KURDU

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında; taciz mağduru B.G.'nin, akrabaları olan H.İ.E. ve R.E.'den yardım istediği bunun üzerine Ilçak ile bir buluşma ayarladıklarını öğrenildi. Buluşma yerine gelen Ilçak'ın da B.G., H.İ.E. ve R.E. tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinde, amaçlarının öldürmek olmadığını taciz ettiği için sadece korkutmak istediklerini ancak kavga sırasında öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., H.İ.E. ve R.E. tutuklandı.

Bu arada cinayetin Karakurt mahallesinde işlendiği, zanlıların hedef şaşırtmak amacıyla Ilçak'ı kendi otomobiliyle Göveçlik mahallesindeki olay yerine bıraktıkları da tespit edildi.

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