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Denizli'den Suriye'deki Türkmenlere yardım

Denizli'den Suriye'deki Türkmen Dağı bölgesine, 2 tır gıda maddesi gönderildi.

AA | 24.01.2018 - 01:00..
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Turan Elleri Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Suriye'de zor şartlar altında yaşayan Türkmenler için Denizli'de bir yardım kampanyası düzenlendi.

Denizli'den Suriye'deki Türkmenlere yardım

Kampanya kapsamında toplanan gıda maddelerinin bulunduğu 2 TIR, Türkmen Dağı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nden dualar eşliğinde uğurlandı.

Dernek Başkanı Recep Akyürek, uğurlama töreninde, "Türkmen Dağı'nda mücadele eden kardeşlerimizi unutmak mümkün değil. Denizli yine her zaman olduğu gibi kardeşlerine sahip çıktı. Şimdi 2 TIR gıda malzemesi gönderiyoruz. Daha sonra çocuklar ve kadınlar için temizlik ve ihtiyaç malzemesi göndermek için çalışacağız. İnşallah kardeşlerimizin bir süreliğine olsun ihtiyaçları görülmüş olur." ifadelerini kullandı.

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Denizli'den Suriye'deki Türkmenlere yardım

Denizli'den Suriye'deki Türkmenlere yardım

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