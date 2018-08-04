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Denizlili polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari’de görev sırasında nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralanan Denizlili özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan, 1,5 aydır tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.

İHA | 04.08.2018 - 14:11..
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Yükseova ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, 1,5 ay önce görev yaptığı birliğinde nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralandı.

Olay sonrası Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi altına alınan Doğan, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Denizlili polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ACILI HABERİ AİLESİ ÖĞRENDİ

Şehidin Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haberi sabah saatlerinde verildi. Sabah 06.00 sıralarında şehit olan Doğan’ın, savcılık raporunun ardından saat 11.00’de Çardak Havalimanı’na getirileceği bildirildi.

Şehidin cenazesinin, Çınar Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedileceği öğrenildi.

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