Bodrum'daki depremden otostopla kaçıyorlar

Aileleri İzmir'de oturan Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Aydın Koç ile arkadaşı Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Alper Kocar bir hafta önce İzmir'den otostop yaparak Bodrum'a geldi.

DEPREMDEN KORKTULAR

Deprem meydana geldiği saatlerde Kumbahçe sahilindeki plajda çadır kurup oturan gençler, sarsıntının korkusunu yaşadı. Tatillerine devam etmek için Bodrum'dan 4 kilometre yürüyerek Yokuşbaşı Mahallesi'ne gelen Koç ve Kocar bir kartona yazdıkları 'Depremden Kaçıyos' yazısı ile otostop yapmaya başladı.

"DEPREM BAHANE OTOSTOPLU TATİL ŞAHANE"

3 haftalık tatil sürecinde Bodrum'dan sonra Akyaka, Köyceğiz, Dalaman, Kaş ve Antalya'ya kadar gideceklerini ve otostoplu tatile devam edeceklerini belirten gençlerden Koç, "Tabii ki biz de depremde çok heyecanlandık, biraz da korktuk. Çünkü hayatımızın en büyük depremini yaşadık. Zaten Bodrum'dan ayrılıp tatile devam edecektik, deprem de bahane oldu. Bu dövizi yazıp dikkat çekmek istedik. Yani deprem bahane otostoplu tatil şahane" dedi.











